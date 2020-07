Otras de las medidas de seguridad que se aplican en Tu cara me suena son la construcción de un nuevo camerino para los bailarines, así no habrá aglomeración de personas en un mismo espacio y cada persona tiene un kit especial de brochas para maquillarse y así no compartirlas. Los espacios dentro del estudio Marco Picado están debidamente rotulados, el piso del escenario tiene postales para indicarle a los participantes dónde deben de ubicarse, además se construyó un sillón nuevo para mantener la distancia social entre los artistas y la mesa de jueces tiene acrílicos para que no haya contacto entre ellos.