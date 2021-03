“Quiero agradecerle a la producción de canal 7. René Picado Riba me llamó y me dijo: ‘Carlitos, estoy completamente a su disposición, quiero ayudarle. Cuento con el aval de mi papá que lo quiere mucho a usted’. René Junior hasta me dice tío, yo lo conozco desde pequeño”, contó Ramos, de 71 años y a quien por casi dos décadas la audiencia vio a través de El Chinamo, programa de fin de año de Teletica.