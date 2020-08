“Luego del accidente estoy muy recuperado. Me siento sumamente feliz. La verdad es que estoy más feliz porque el público me está pidiendo el programa. Suena ostentocillo, pero me dicen: ‘Carlitos, lo necesitamos’. Me tratan bonito. Me ven como un ícono del humor. Mi trayectoria es de más de 35 años. Eso me ha empujado. Además se me ha brindado facilidad con el patrocinio. Me alegra llegar a Radio Actual. Es una emisora con cobertura nacional: se escucha en cualquier rincón de Costa Rica. Eso es lo que necesitamos”, contó.