Este miércoles 24 de junio por la tarde, el Porcionzón se despidió en su página de Facebook de los radioescuchas (”menecazos”) de Omega. “Aunque no hubiese querido que fuera de ésta manera la verdad es que no tengo otra opción ya que me separaron del micrófono desde hace casi 2 meses de manera repentina”, escribió este humorista de 71 años.