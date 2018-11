“He visto la novela seis veces. Cuando me enteré que harían la obra le dije a mis amigas que teníamos que ir a Colombia. A los dos días anunciaron que vendrían aquí. La emoción llegó al tope cuando me llamaron esta semana para decirme que los conocería, así que esta vez no desaprovecharé la oportunidad de decirle a Armando que es mi favorito”, dijo mientras mostraba unas fotografías que esperaban por ser firmadas por sus ídolos de la adolescencia.