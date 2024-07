Benji Gregory: Así fue la complicada vida del niño que brilló en ‘Alf’

Benji Gregory, el actor que interpretó al niño Brian Tanner en la serie Alf, falleció a sus 46 años el pasado 13 de junio. Aunque las causas de su muerte todavía no han sido confirmadas, se especula que su deceso podría estar relacionado con los problemas de salud que el intérprete desarrolló desde que se alejó de la televisión, hace más de dos décadas, entre los que se incluyen enfermedades mentales y trastornos del sueño.

Gregory alcanzó la fama a temprana edad, ya que dio vida al personaje de Brian Tanner desde los ocho años. Participó en 101 episodios de Alf entre 1986 y 1990, pero poco tiempo después se alejó paulatinamente de las cámaras.

Si bien el joven actor había participado en otros títulos como La isla de la fantasía, The A-Team, Dimensión desconocida y Jumpin’ Back Flash, su mayor éxito fue Alf. Esta comedia relataba la historia de un extraterrestre proveniente del planeta ficticio Melmac, así como las aventuras y desafíos que vivía junto con la familia Tanner, encargada de cuidarlo.

Después de que finalizara la transmisión del programa, la carrera de Gregory comenzó a declinar. En 1990 trabajó en las series Nunca olvides y Lady Against the Odds, además de prestar su voz para la serie animada Volver al futuro y la película El bosque de colores. No obstante, realizó su último trabajo televisivo en 1993, cuando tenía 15 años.

En el 2000, Gregory ingresó a la Universidad Academia de Arte de San Francisco, California. Sin embargo, optó por abandonar los estudios para enlistarse en el ejército, uniéndose a la Marina estadounidense. Se desempeñó como militar durante cinco años y no volvió a aparecer en la esfera pública.

Los seguidores de Alf mantenían un cierto grado de cercanía con el intérprete a través de las redes sociales, ya que Gregory compartía imágenes suyas y mostraba algunos encuentros con sus fanáticos en su perfil de Instagram.

Benji Gregory fue una de las principales estrellas de 'Alf', programa por el que fue conocido a nivel mundial. Falleció el pasado 13 de junio, junto con su perro de servicio Hans. (Instagram Benji Gregory)

¿De qué murió Benji Gregory, protagonista de ‘Alf’?

La oficina forense del condado de Maricopa, en Arizona, continúa investigando las circunstancias de la muerte de Benji Gregory. TMZ confirmó que la exestrella infantil fue encontrada sin vida en su vehículo, estacionado en una sucursal del Chase Bank. Los policías también hallaron a su perro de servicio, un pug llamado Hans, que falleció en el auto.

La hermana del intérprete, Rebecca Gregory, declaró a este mismo medio estadounidense que Benji padecía de depresión, trastorno bipolar y un insomnio grave, el cual lo mantenía despierto durante días.

Fuentes cercanas al actor consideran que se dirigió al banco para realizar unos depósitos el 12 de junio, pero se quedó dormido en su vehículo y falleció por un golpe de calor causado por las altas temperaturas registradas en Arizona; sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada por los especialistas.