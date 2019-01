“Soy un ser humano que ha aprendido ir paso a paso, porque en otros momentos he tenido mucha ilusión y las cosas no se han dado, entonces aprendí que las cosas sean paso a paso. Ahorita estoy haciéndole los días a Naty con mucho amor, dedicación y respeto. El tiempo dirá. Estoy aterrizada en lo que me toca y no pensando en el futuro. Este es otro trabajo honrado como los que siempre he hecho en mi vida”, enfatizó la simpática Ana Lucía, de 35 años.