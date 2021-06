“Mi princesa (su pareja Yendry Sanchez) se puso la diez y me llevo prácticamente arrastrado porque yo no tenía fuerzas. Se los juro: no podía ni caminar por la falta de aire... llegando al Ebais no aguantaron nada y nos dieron la noticia que no queríamos escuchar: ‘muchacha usted puede irse para su casa, el necesita traslado urgente al Calderón Guardia’. No puedo explicarles el pánico que sentí en ese momento. Tampoco niego que creí que hasta ahí había llegado el intento de vida que tuve”, relató en ese momento.