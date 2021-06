“Luego el miércoles empecé, después de 15 años de no hacer ejercicio, a ejercitarme y el dolor de cuerpo era insoportable. Pensé que era por el ejercicio. El jueves nos indican que hay sospechas de contagios. Cancelan todo. Nos citan a las 7 .a m. del viernes para hacer pruebas, llego y me acerco a una asistente de producción y le digo que me siento mal. Me aislaron. Fui el primero a quien le hicieron la prueba. Ese mismo día a las 2 p. m. me informaron que estaba positivo”, relató el cantante de 27 años.