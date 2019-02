Los otros participantes de Tu cara me suena imitarán a Britney Spears con el tema Baby One More Time a cargo de la modelo, cantante, bloguera y presentadora de televisión Valeria Sibaja; Jennifer López con El anillo imitada por la cantante Arlene Elizondo; y Amanda Miguel con Así no te amará jamás interpretada por la comediante Waleska Oporta.