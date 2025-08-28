Teletica y René Picado reciben importante reconocimiento internacional

René Picado fue galardonado con un reconocimineto de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El presidente de Teletica, René Picado Cozza, fue distinguido con un prestigioso galardón internacional, el cual reconoce su defensa de la independencia editorial y su labor al frente de Televisora de Costa Rica.

Se trata del premio Ejecutivo del Año, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La organización resaltó “su destacada trayectoria al frente de Televisora de Costa Rica y su compromiso con la independencia editorial, garantizando que la programación informativa sirva al interés público y a la democracia costarricense, incluso frente a fuertes presiones políticas, ataques verbales desde el más alto nivel”.

El reconocimiento será entregado en octubre, durante la próxima Asamblea Anual de la SIP, que se celebrará en República Dominicana.

La SIP, que agrupa a más de 1.300 medios de comunicación en las Américas, es una organización sin fines de lucro dedicada a promover y defender la libertad de prensa y de expresión.

Entre sus miembros se encuentran influyentes medios internacionales como The Washington Post, The New York Times, Miami Herald y El Universal de México, así como cadenas televisivas como Telemundo, CNN, Televisa y TV Azteca.

Desde la Presidencia de Teletica se agradeció este reconocimiento y se afirmó que es recibido en nombre de todo el equipo de colaboradores, “que con su trabajo diario, hacen posible nuestra labor y reafirman con ello el compromiso de nuestra empresa con una Costa Rica libre, independiente, pacífica y democrática”.

