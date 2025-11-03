Viva

Teletica traerá de vuelta, tras dos años de ausencia, a uno de sus personajes más queridos y controversiales

Canal 7 estrenará nueva producción este viernes 7 de noviembre a las 8 p. m. Conozca los detalles

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Teletica estrenará una nueva, pero no ajena, producción en uno de sus horarios estelares. La pantalla de Canal 7 traerá de vuelta a uno de sus personajes más queridos y controvertidos, del que no se tenían nuevas noticias desde hace años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaLa media docenaMaikol YordanCanal 7
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.