Teletica traerá de vuelta, tras dos años de ausencia, a uno de sus personajes más queridos y controversiales

La televisora transmitirá a partir este viernes 7 de noviembre, la película Maikol Yordan Regresa... a clases, en formato de miniserie. De este modo, el largometraje se presentará dividido en cinco capítulos de media hora.
Los programas pasarán los viernes a las 8 p. m., hasta el 5 de diciembre. Esto lo hará parte de la franja conocida como Viernes de comedia de Teletica, cuya última serie fue Calvo y Crespo detectives.
Esta nueva producción narra cómo Maikol Yordan, tras afrontar dificultades en la contabilidad como vendedor de productos de su finca, retoma sus estudios, en una clase llena de adolescentes.
En su retorno a clases, impulsado por su esposa y madre, el personaje se ve envuelto en varios malentendidos por las brechas generacionales. Además, el cansancio por compaginar trabajo y educación lo hace caer exhausto a menudo; situación que da paso a explorar el mundo onírico del peculiar campesino.
“En estos sueños algunas veces aparecen icónicos personajes de La Media Docena como Demasiado Honesto, VJ Campos, el Jefe que lo cambia todo, entre otros”, adelantó la producción.
Daniel Moreno, director de la película, detalló a La Nación que desde hace dos años no se transmitía en Teletica una nueva producción de La Media Docena. Eso sí, hace un año se pasó el primer largometraje de Maikol Yordan, igualmente, dividido como una miniserie.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.