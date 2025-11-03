Teletica traerá de vuelta, tras dos años de ausencia, a uno de sus personajes más queridos y controversiales

Teletica estrenará una nueva, pero no ajena, producción en uno de sus horarios estelares. La pantalla de Canal 7 traerá de vuelta a uno de sus personajes más queridos y controvertidos, del que no se tenían nuevas noticias desde hace años.

La televisora transmitirá a partir este viernes 7 de noviembre, la película Maikol Yordan Regresa... a clases, en formato de miniserie. De este modo, el largometraje se presentará dividido en cinco capítulos de media hora.

'Maikol Yordan regresa... a clases' pasó por los cines a inicios de este año y pronto llegará a la pantalla de Teletica en formato de miniserie. (Cortesía)

Los programas pasarán los viernes a las 8 p. m., hasta el 5 de diciembre. Esto lo hará parte de la franja conocida como Viernes de comedia de Teletica, cuya última serie fue Calvo y Crespo detectives.

Esta nueva producción narra cómo Maikol Yordan, tras afrontar dificultades en la contabilidad como vendedor de productos de su finca, retoma sus estudios, en una clase llena de adolescentes.

En su retorno a clases, impulsado por su esposa y madre, el personaje se ve envuelto en varios malentendidos por las brechas generacionales. Además, el cansancio por compaginar trabajo y educación lo hace caer exhausto a menudo; situación que da paso a explorar el mundo onírico del peculiar campesino.

“En estos sueños algunas veces aparecen icónicos personajes de La Media Docena como Demasiado Honesto, VJ Campos, el Jefe que lo cambia todo, entre otros”, adelantó la producción.

Daniel Moreno, director de la película, detalló a La Nación que desde hace dos años no se transmitía en Teletica una nueva producción de La Media Docena. Eso sí, hace un año se pasó el primer largometraje de Maikol Yordan, igualmente, dividido como una miniserie.

