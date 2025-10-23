Teletica tendrá importante cambio en dos programas, por reciente renuncia de una periodista

'Calle 7' es uno de los programas de Teletica que tendrá un cambio.

Una reciente renuncia hará que Teletica tenga un importante cambio en dos de sus programas matutinos: Calle 7 y Los doctores. Estos espacios se transmiten de lunes a viernes en forma consecutiva, abarcando la franja horaria entre 10 a. m. 12 m. d.

El cambio sucede debido a que Mariana Montoya, quien producía ambos programas, renunció a la televisora y cumplió su último día laboral este miércoles 22 de octubre. En lugar de Montoya llegará al canal la productora Guiselle Camacho. Así lo confirmó a La Nación, Pablo Campos, director informativo de ambos espacios

Camacho viene de ser productora de los llamados “Viernes de comedia” de Teletica, cuyo más reciente estreno fue la serie Calvo y Crespo detectives.

La renuncia de Mariana Montoya

Montoya confirmó a La Nación que renunció a Canal 7, para iniciar una nueva etapa en otra empresa en el país, de la cual no dio más detalles.

“Básicamente, lo que tengo para decir es que se me presentó una oportunidad en el área corporativa y para Teletica solo tengo agradecimiento, es una empresa que siempre voy a llevar en mi corazón”, declaró.

Pablo Campos, periodista de Teletica, despidió a su compañera con una historia en Instagram. (Instagram)

La periodista de formación llegó al canal de La Sabana en febrero de 2015, como asistente de producción del ya extinto programa El último pasajero. Posteriormente, se desempeñó en el área periodística y finalmente, se asentó como productora.