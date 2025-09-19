Viva

Teletica anuncia que este viernes estrenará un nuevo programa

La televisora tendrá nueva producción en una de las franjas más importantes

Por Juan Pablo Sanabria

Teletica sorprendió con una noticia que moverá su programación, al anunciar que este viernes 19 de setiembre, a las 8 p. m., sus televidentes se toparán con una nueva producción.








