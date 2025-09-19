Teletica anuncia que este viernes estrenará un nuevo programa

Teletica sorprendió con una noticia que moverá su programación, al anunciar que este viernes 19 de setiembre, a las 8 p. m., sus televidentes se toparán con una nueva producción.

Se trata de la serie de comedia Calvo y Crespo Detectives; una producción de 12 capítulos, protagonizada por Freddy Víquez en el papel de Calvo y Erick Córdoba en el de Crespo.

'Calvo y Crespo Detectives' pasará los viernes a las 8 p. m. por Teletica. (Cortesía Teletica)

De acuerdo con la sinopsis, la serie transcurre en el ficticio Hotel La Paz, donde dos torpes detectives deberán resolver misteriosos casos; todo con un sinfín de enredos que prometen hacer reír al público.

La comedia está dirigida por Daniel Moreno, de La media docena, quien desde hace unos años ha estado al frente de varias producciones de Canal 7. Moreno también actuará, en el papel de Alberto.

LEA MÁS: Teletica dice qué pasará con ‘Estado Nacional’ tras la renuncia de Lilliana Carranza

Al elenco lo completan Diego Rojas como Marlon, Ilse Faith como Paula, Rosibel Carvajal como Anita y Laura Flores como Luisa.

Esta nueva serie será parte de los llamados “Viernes de comedia” de Teletica. En este espacio de programación han pasado otras producciones nacionales como JuanKa ido del cielo, Caras vemos y Simplemente Elvirilla.