Teletica dice qué pasará con ‘Estado Nacional’ tras la renuncia de Lilliana Carranza

La experimentada periodista Lilliana Carranza estuvo al frente del programa 'Estado Nacional', de Teletica, durante cinco años.

¿Qué pasará con el programa Estado Nacional luego de la renuncia de Lilliana Carranza a Teletica? Canal 7 se manifestó sobre la situación.

Ante consulta de este medio, Mario Nájera, gerente de voz institucional de la empresa, confirmó qué sucederá con el programa de los domingos en el que se realizaban análisis y debates sobre la situación de Costa Rica.

Este 15 de setiembre, la experimentada periodista, quien trabajó durante 20 años en Teletica (en dos etapas), anunció su salida. “Me voy satisfecha y agradecida; con tiempo para dedicar a mis proyectos personales y con mucho más conocimiento en la mochila para los próximos retos a futuro”, explicó la comunicadora en una publicación que hizo en sus redes sociales.

Tras confirmarse la noticia, Nájera comentó que “con la salida de Lilliana el programa Estado Nacional finaliza la temporada”.

“Por ahora volvemos a la programación regular”, agregó.

Carranza trabajó como periodista de Teletica entre 1994 y 2006; posteriormente, se alejó de las cámaras para asumir nuevos retos profesionales y académicos.

A inicios de 2020, regresó al canal para liderar Estado nacional, programa de análisis que duró cinco años.