Teletica tendrá cambios importantes en su programación este fin de semana: le contamos el motivo

Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Blake, Marvin Hidalgo, Daniel Montoya y la invitada experta Mariley Hidalgo serán parte del Tope de Palmares.

Teletica tendrá un sábado atípico en su programación de este fin de semana, debido a diversos cambios y transmisiones especiales.

A la 1 p. m., Canal 7 iniciará con la transmisión especial del tope desde Palmares, donde este 15 de enero iniciaron las fiestas. Los encargados de llevar a cabo este evento equino serán Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Blake, Marvin Hidalgo, Daniel Montoya y la invitada experta Mariley Hidalgo.

Por otro lado, el programa Sábado feliz tendrá un cambio en su franja horaria. En esta ocasión, el programa se transmitirá de 5 p. m. a 7 p. m.; los presentadores invitaron a la audiencia a conectarse con ellos, ya que el espacio contará con la presencia de la Banda Chiqui Chiqui y sorpresas en sus juegos.

También desde Palmares, el canal de La Sabana finalizará la jornada con la transmisión especial del Verano toreado, a las 8 p. m. Este evento contará con el mismo elenco que participó en la cobertura del tope.