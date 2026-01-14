Periodista de Teletica presume fotografía con sonada figura del fútbol mundial: vea de quién se trata

Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes, publicó una importante fotografía que guardaba en su baúl de los recuerdos. El comunicador decidió compartir la imagen debido a que aparece junto a una figura del fútbol que esta semana ocupó las portadas de los diarios deportivos.

Se trata del propio comunicador, quien recordó su encuentro con el nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. “Sí parece otra persona, pero soy yo hace 11 años”, escribió Calderón al pie de la foto donde se le ve muy joven junto al ahora estratega de los merengues.

En la toma, un sonriente Miguel posa al lado del exfutbolista madrileño. La fecha de la captura coincide con la etapa en que Arbeloa defendía los colores del club español, del cual se despidió en mayo del 2016.

Álvaro Arbeloa asumió las riendas del primer equipo este 12 de enero. El técnico debutará en el banquillo blanco este miércoles, durante el juego de octavos de final de la Copa del Rey. Esta nueva etapa del deportista ha generado gran expectativa en el entorno del fútbol internacional.