Periodista de Teletica presume fotografía con sonada figura del fútbol mundial: vea de quién se trata

El comunicador compartió con orgullo la imagen y hasta bromeó sobre cómo lucía

Por Fiorella Montoya
Miguel Calderón entrevistó a Keylor Navas.
Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes pudo realizar una entrevista a Keylor Navas. Instagram Miguel Calderón. (Instagram Miguel Calderón./Instagram Miguel Calderón.)







Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

