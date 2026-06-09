Teletica suspenderá las transmisiones de ‘De boca en boca’; esta es la razón

'De boca en boca' transmite su programa de lunes a viernes a la 1:30 p. m.

El espacio De boca en boca de Teletica sufrirá dos cambios importantes en su programación esta semana; así lo confirmó al cierre de la edición de este martes 9 de junio el presentador Mauricio Hoffmann.

Según explicó el conductor, este miércoles 10 y jueves 11 de junio la revista de farándula de Canal 7 no saldrá al aire por dos razones que tienen que ver con el fútbol.

La primera es que este miércoles la Selección de Costa Rica se enfrentará en un partido amistoso a su similar de Inglaterra. El encuentro se realizará en Orlando y se transmitirá por Teletica a partir de las 2 p. m.

La segunda es que el jueves se realizará la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol y Canal 7 se sumará a la cobertura de la actividad desde la 1 p. m.

De boca en boca retomará su horario regular el viernes 12.