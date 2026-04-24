Teletica incorpora nuevo periodista a sus filas y tendrá una misión especial: conozca de quién se trata

David Murillo será el encargado de llevar la información desde Guanacaste y Puntarenas.

Teletica suma entre sus filas a un nuevo periodista, quien tendrá una misión muy especial. El comunicador será el encargado de informar todo lo que ocurre en las provincias de Guanacaste y Puntarenas.

Se trata del comunicador David Murillo, quien ahora formará parte del espacio televisivo Calle 7 Informativo.

“Fueron seis años de camino ininterrumpido, con decenas de trabajos ad honorem, cientos de kilómetros recorridos y un amor infinito sosteniéndome siempre, para que hoy pueda decirles que a partir del lunes 4 de mayo seré oficialmente periodista de Teletica Canal 7, desde el programa Calle 7 Informativo”, escribió en sus plataformas digitales.

Además, dio a conocer cómo será el trabajo que realizará. “Voy con la voz de Guanacaste y Puntarenas, con sus historias, con lo que muchas veces no se dice ni se cuenta sobre ellas, desde estas provincias que tanto le aportan a este país”, relató el comunicador.

En el sentido mensaje, agradeció a su familia, a su novia y, sobre todo, a su jefe, el periodista Pablo Campos, por brindarle la oportunidad.

“Gracias a Dios, un cédula 5, criado en las faldas del volcán Miravalles, hoy forma parte de un 7 nacido en los alrededores de La Sabana. Nos vemos por tele”, finalizó el texto.