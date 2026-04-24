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Teletica incorpora nuevo periodista a sus filas y tendrá una misión especial: conozca de quién se trata

El comunicador se mostró emocionado por la nueva oportunidad. Oficialmente, su trabajo comenzará el 4 de mayo

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Por Fiorella Montoya
David Murillo será el encargado de llevar la información desde Guanacaste y Puntarenas.
David Murillo será el encargado de llevar la información desde Guanacaste y Puntarenas. (Instagram David Murillo/Instagram David Murillo)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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