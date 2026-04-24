Nancy Dobles y compañía no perdonaron a periodista de ‘Buen día’ en escena digna de telenovela

Julián Valverde, periodista de 'Buen día', protagonizó en Teletica un momento a lo 'Pasión de gavilanes'.

El programa de Teletica, Buen día, siempre comienza con la energía bien arriba y este viernes 24 de abril no fue la excepción. Esta vez, el periodista Julián Valverde fue el protagonista de las “bromas del día”, pues hasta le cantaron la canción de Pasión de gavilanes, la recordada novela de tres hermanos y tres hermanas.

Todo se inició con un pase en vivo que hizo Valverde desde el río Palomo, en Orosí de Cartago, donde se encontraba sin zapatos ni medias, ya que estaba mostrando el lugar y la poza de la que pueden disfrutar las personas.

En ese momento, Marenco le dijo: “Juli, le vamos a hacer una toma nivel Pasión de gavilanes”. El joven, sacando sus habilidades histriónicas —pues también es actor y cantante—, posó como uno de los recordados hermanos Reyes.

Las presentadoras en el set empezaron a cantar la reconocida canción que dice “¿quién es ese hombre...?” y continuaron bromeando con el joven.

“¡Ay, Juli!”, gritaban los presentadores, mientras Nancy Dobles tomaba el protagonismo para decirle que se echara agua “en la camisa para que se pegue... Ítalo la otra vez se quitó la camisa en un río”.

Natalia Monge, por su parte, gritaba: “Queremos vuelta”.

Su compañera Jennifer Segura la molestó diciendo: “Diay, Nancy... diay muchachas”. Pero Valverde no se dejó llevar por las bromas y dio su respuesta.

“No, hoy estamos enseñando nada más piecito, piernita... Eso se lo dejo a Ítalo; voy a pensarlo en un río más calientico”, finalizó Valverde, devolviendo el pase definitivo al estudio.