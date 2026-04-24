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Nancy Dobles y compañía no perdonaron a periodista de ‘Buen día’ en escena digna de telenovela

Durante un pase en vivo, el programa de Teletica inició cargado de risas; vea el momento

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Por Fiorella Montoya
Julián Valverde, el nuevo periodista de Teletica, contó la difícil situación por la que pasó hace 10 años y que lo llevó al mundo del teatro y del cine antes de debutar en la televisión.
Julián Valverde, periodista de 'Buen día', protagonizó en Teletica un momento a lo 'Pasión de gavilanes'. (Cortesía)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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