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Esto dijo Pablo Campos sobre el inesperado despido de su compañero de ‘Calle 7 informativo’ de Teletica

El periodista también se refirió a las declaraciones de su colega, quien al anunciar su despido afirmó que este ocurrió de una forma ‘que no esperaba’

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Por Fátima Jiménez
Pablo Campos
Pablo Campos afirmó que su excompañero David Sibaja es un "periodista extraordinario". (Tomada de redes sociales )







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Pablo CamposTeleticaCalle 7 informativo
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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