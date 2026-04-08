Esto dijo Pablo Campos sobre el inesperado despido de su compañero de ‘Calle 7 informativo’ de Teletica

Este martes, el experiodista de Calle 7 informativo, de Teletica, David Sibaja, sorprendió al anunciar que el lunes fue despedido de ese programa de Teletica.

Sibaja compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde sus palabras llamaron la atención por algunas afirmaciones en torno a cómo ocurrió su salida. Sibaja destacó que no fue de la forma que esperaba, considerando que fue uno de los fundadores del espacio informativo.

“Salí en medio del silencio. La gente tendrá sus motivos, yo salgo con mi conciencia tranquila de haber dado lo mejor de mí”, aseveró.

Tras esas declaraciones, La Nación consultó al jefe de Información del programa, Pablo Campos, sobre las razones detrás del despido y su opinión respecto a los comentarios del periodista.

“(El despido) se dio de una forma responsable, no entiendo qué quiere decir (...). ¿Por qué lo dice de esa manera? Yo, de hecho, le envié un mensaje a él para agradecer su trabajo. Lo único que puedo desear es que le vaya muy bien”, comentó Campos.

Campos indicó que, al momento de la llamada, aún no había visto la publicación de Sibaja. Sin embargo, destacó que es un extraordinario periodista y que así se lo hizo saber.

El jefe de Información también señaló que la salida de Sibaja correspondía a un ciclo que llegó a su fin, como parte de los cambios habituales dentro de los programas. “Fue una decisión difícil”, agregó.

Consultado específicamente sobre las razones del cese del comunicador y si podrían darse otros movimientos similares, Campos aseguró que no está autorizado para brindar esos detalles.