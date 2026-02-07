Teletica contrató en silencio esta sonada figura de la farándula para un nuevo programa

Teletica empezó el 2026 moviéndose con fuerza en el mercado de figuras, pues en lo poco que lleva el año han sumado varios fichajes importantes. Recientemente, y sin que se anunciara públicamente, la empresa contrató a una sonada figura del ámbito de la farándula para un nuevo proyecto.

Desde finales del año anterior, la televisora apostó por una filial llamada Teletica Entretenimiento, centrada en la creación de contenido para redes sociales y que ha tenido buen suceso, especialmente en Instagram.

En el marco de esta división, se dio la contratación del presentador e influencer Alex Alvarado. Él es uno de los nombres más importantes a nivel de Costa Rica en el contenido farandulero, con su segmento Chismecito picón y su pódcast Lo dijo y punto, en el que entrevista a personalidades del país.

Alex Alvarado afronta con gran emoción que Teletica lo contratara. (Cortesía Alex Alvarado)

Ahora, llevará la pimienta de los “famositicos” a las filas de Teletica, donde fue contratado para desarrollar una cápsula semanal llamada Juguito de chisme. Este programa se publicará todos los viernes en las redes sociales de Teletica Entretenimiento y el primer video ya está disponible.

Así lo confirmó el comunicador a este medio, expresando la emoción que siente por este nuevo paso en su carrera.

“Me emociona y me llena un montón porque mi sueño y una gran meta es trabajar en la pantalla de Canal 7. De un tiempo para acá me están tomando en cuenta y me invitan a programas. Estoy muy ilusionado, muy emocionado de poder hacer lo que me encanta y con lo que me gano la vida”, declaró.

“Me pidieron que fuera muy a mi estilo. Yo me encargo de buscar las noticias, voy grabo en el canal, es una producción completamente de Teletica entretenimiento. Inclusive el nombre nace por parte de ellos”, agregó.

Alvarado, de 31 años, tiene una extensa trayectoria en medios. Empezó en la prensa escrita, en columnas de farándula; además estuvo por cinco años en VM Latino como VJ y fue presentador de segmentos en Repretel.

Desde hace cuatro años está de lleno en la creación de contenido en redes sociales, donde acumula decenas de miles seguidores y varios videos que se han viralizado.