Christian Sandoval, de Teletica, dio muy malas noticias para Costa Rica: esto fue lo que dijo

Christian Sandoval, periodista de Teletica, lanzó una advertencia sobre un tema que podría afectar a Costa Rica en unos años.

Christian Sandoval, de Teletica, apareció en redes sociales para dar malas noticias, de esas que casi toda Costa Rica preferiría ignorar. De paso, el periodista, con preocupación, encendió las alarmas con vistas al futuro.

Sandoval dio a conocer el sistema de clasificación de Concacaf para el Mundial 2030 y su pronóstico es más que desalentador. De acuerdo con el comunicador, al ver cómo se jugarán las próximas eliminatorias no deja de pensar que la Copa del Mundo 2026 fue la más fácil a la que se pudo haber clasificado.

“No fuimos por negligencia, por incompetencia, por malas decisiones. Pareciera que muchos en la Federación Costarricense de Fútbol no aprenden de lo que ha pasado y más bien siguen con una línea de pensamiento hasta soberbia alrededor de la eliminación de Costa Rica; como si no hubiese pasado nada”, comentó.

Christian Sandoval dio malas noticias

Ahora, considera que Costa Rica la tendrá más difícil y que, incluso, podría quedarse fuera del segundo Mundial en fila. Además, alertó que, aunque ni siquiera se ha jugado el torneo de este año, es necesario que los dirigentes del fútbol tomen cartas en el asunto para evitar otro fracaso.

“Va a ser muy dura, va a ser muy complicada, porque ahí sí van a entrar México, Estados Unidos, Canadá y todas las selecciones en un mismo molde”, afirmó.

Las eliminatorias para el Mundial 2030

Costa Rica enfrentará una eliminatoria complicada para el Mundial 2030. (Rafael Pacheco Granados)

Concacaf tiene 35 selecciones, de las cuales las 13 mejores calificadas en el ranking FIFA (incluido Costa Rica) se saltarán la primera ronda. Las restantes jugarán duelos directos que resultarán en 11 clasificados.

A partir de esto quedarán 24 selecciones, entre el grupo de las 13 primeras más las 11 que resulten de los emparejamientos. En la segunda fase, las 24 se dividirán en seis grupos de cuatro.

Según Sandoval, lo más probable es que Costa Rica sea cabeza de uno de estos grupos, por lo cual, hasta ese momento, evitaría a rivales fuertes como México y Estados Unidos.

Las mayores complicaciones vienen después, pues estas cuadrangulares terminarán clasificando a 12 combinados nacionales para la última fase, en la que se jugarán siete boletos para el Mundial (seis directos y uno al repechaje).

Esta etapa estará compuesta por tres grupos de cuatro, donde, ahora sí, aumenta mucho la posibilidad de que los ticos topen con las selecciones más imponentes del área.