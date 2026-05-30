Teletica anuncia lo que pasará en la final de ‘Batalla de karaoke’: estas son las sorpresas

La octava gala de 'Batalla de Karaoke' marcará el final de la primera temporada del novedoso formato de Teletica.

Batalla de Karaoke, el formato por el que Teletica apostó para renovar su parrilla y tomar un espacio estelar durante los fines de semana, concluirá su temporada de debut este domingo 31 de mayo.

Los siete ganadores de las galas anteriores se verán las caras en el último programa, para luchar por el premio final de ¢3 millones, que, al igual que en el resto del concurso, será decidido por la votación pública.

La primera gran diferencia es que en la final no habrá reto, una prueba especial que se realizaba a mitad del show, en el que los concursantes se disputaban votos extra.

Sin embargo, la gran novedad es que los karaokeros no estarán solos, sino que harán duplas con cantantes nacionales. En primera instancia, los finalistas harán una interpretación individual y luego volverán al escenario junto a un artista tico.

“Cada presentación buscará conectar con el público mediante interpretaciones cargadas de energía, emoción y cercanía, en una noche donde las historias personales de cada finalista volverán a ser protagonistas”, detalló la producción del programa.

Así quedaron conformados los dúos:

Alonso Sanabria y Jecsinior Jara.

y Josué Miranda y María José Castillo.

y Tracy Jiménez y Arlene Elizondo.

y Danier Barrantes y Tapón.

y Juan Diego Valerio y Karina Severino.

y Verónica López y Marco Jara.

y Ana Yancy Varela y Jorge Chicas.

Las votaciones para definir a la persona ganadora se harán vía WhatsApp, al número 6070-0777. La gala final de Batalla de karaoke se transmitirá en vivo este domingo a las 7 p. m., por Canal 7, las plataformas digitales Teletica.com y la app TDMAX.