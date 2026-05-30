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Teletica anuncia lo que pasará en la final de ‘Batalla de karaoke’: estas son las sorpresas

El concurso de Canal 7 dará ¢3 millones a la persona que, mediante votación del público, resulte ganadora

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Por Juan Pablo Sanabria
Inicio del nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce
La octava gala de 'Batalla de Karaoke' marcará el final de la primera temporada del novedoso formato de Teletica. (Lilly Arce)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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