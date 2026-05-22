Teletica confirma fecha de final del programa ‘Batalla de Karaoke’: ganador recibirá ¢3 millones

'Batalla de Karaoke' buscará a su último participante el próximo domingo.

La competencia de la Batalla de karaoke entra en su recta final y ya tiene fecha para su cierre. Teletica confirmó que la gran final se realizará el domingo 31 de mayo, luego de una intensa temporada en la que cientos de costarricenses buscaron demostrar su talento musical.

Antes del desenlace, el espacio televisivo celebrará este domingo su penúltima gala clasificatoria.

En esta edición participarán nueve concursantes provenientes de distintas comunidades del país, entre ellos profesores, emprendedores, amas de casa, estudiantes y comerciantes, confirmó Teletica.

Cada participante intentará conquistar al público y asegurar un lugar en la gran final, donde estará en juego el premio mayor de ¢3 millones.

El programa, presentado por Keyla Sánchez, Ítalo Marenco y René Barboza, recorrió más de 15 bares y restaurantes del país durante el proceso de selección. Según informó Teletica, alrededor de 700 personas audicionaron para formar parte del concurso.

La producción estuvo conformada por siete galas previas y una gran final. Además del premio principal, cada ganador semanal obtiene ¢500.000.

Hasta ahora, estos han sido los vencedores de cada semana:

Primera gala: Alonso Sanabria.

Segunda gala: Josué Arce.

Tercera gala: Danier Barrantes.

Cuarta gala: Tracy Jiménez.

Quinta gala: Juan Diego Valerio.

Sexta gala: Verónica López.

Con la expectativa creciendo entre los televidentes, el programa se prepara para definir quién se convertirá en la gran voz ganadora de esta primera temporada del formato.