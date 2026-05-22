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Teletica confirma fecha de final del programa ‘Batalla de Karaoke’: ganador recibirá ¢3 millones

Un total de siete participantes buscarán ganar el formato de canto de Canal 7

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Por Fiorella Montoya
Batalla de Karaoke, programa de Teletica que arranca el 11 de abril de 2026
'Batalla de Karaoke' buscará a su último participante el próximo domingo. (Cortesía Teletica)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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