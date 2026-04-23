Teletica anuncia inesperado cambio con Keyla Sánchez y Montserrat del Castillo

Teletica sorprende a su público al anunciar un inesperado cambio que involucra a dos de sus figuras: Montserrat del Castillo y Keyla Sánchez.

Según informó la televisora, a través de su sitio Teletica.com, Sánchez se ausentará del tercer programa de Batalla de karaoke, que se realizará este domingo 26 de abril. Esto se debe a que la conductora acompañará a su hijo a su viaje de graduación.

“Así lo confirmó la productora del espacio, Vivian Pereza, quien explicó que la salida de la conductora ya estaba prevista dentro de la planificación del programa”, escribió el medio.

En su lugar, Castillo asumirá la conducción del espacio junto a Ítalo Marenco y René Barboza. La figura de De boca en boca confesó que siente adrenalina, pues nunca había presentado un programa en vivo con público.

“De hecho, el año que me tocó El Chinamo no había público por la pandemia. Pero cuando hemos tenido público en giras ha sido muy lindo, entonces tengo mucha adrenalina por ir y estoy muy emocionada”, expresó.

La tercera gala del concurso de karaoke se transmitirá este domingo a las 7 p. m., por Canal 7. En una edición más, 12 cantantes aficionados se enfrentarán para ganarse el voto público y salir con ¢500.000 del estudio Marco Picado, así como con la clasificación a la final del programa.