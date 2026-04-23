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Teletica anuncia inesperado cambio con Keyla Sánchez y Montserrat del Castillo

La televisora dio la información a través de su sitio web teletica.com

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Por Juan Pablo Sanabria
Keyla Sánchez
Keyla Sánchez regresó a Teletica para conducir el programa 'Batalla de karaoke'. (Lilly Arce)







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Montserrat del CastilloKeyla Sánchez
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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