Teletica anuncia importante decisión que tomó con Gabriela Jiménez, Gustavo López y otros dos periodistas

A Gabriela Jiménez, Gustavo López y otros dos periodistas de Teletica les tocó, en lugar de informar, ser la noticia, pues están involucrados en un anuncio que hizo la televisora este 21 de abril.

Y no es poca cosa, pues se trata de una de las noticias más esperadas tanto para los televidentes como para cualquier figura de Canal 7.

A dos meses de que se dispute la Copa Mundial de la FIFA 2026, la televisora de La Sabana informó cuáles serán los primeros periodistas que saldrán del país para darle cobertura al evento deportivo.

Se trata de los periodistas Gabriela Jiménez, Gustavo López Cárcamo, Eduardo Castillo y Josué Quesada.

“Nuestros primeros convocados al Mundial. Estos serán los periodistas que estarán desde la Copa del Mundo dando cobertura a las plataformas de Teletica”, escribió la cuenta de TDMás en redes sociales.

Teletica publicó esta imagen en la que anuncia los primeros cuatro periodistas que viajarán al Mundial 2026. (Instagram/Instagram)

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