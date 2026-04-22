Teletica anuncia importante decisión que tomó con Gabriela Jiménez, Gustavo López y otros dos periodistas

A Gabriela Jiménez, Gustavo López y otros dos periodistas de Teletica les tocó, en lugar de informar, ser la noticia, pues están involucrados en un anuncio que hizo la televisora este 21 de abril.
A Gabriela Jiménez, Gustavo López y otros dos periodistas de Teletica les tocó, en lugar de informar, ser la noticia, pues están involucrados en un anuncio que hizo la televisora este 21 de abril.
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