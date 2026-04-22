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Teletica anuncia importante decisión que tomó con Gabriela Jiménez, Gustavo López y otros dos periodistas

La televisora dio la información a través de redes sociales

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Por Juan Pablo Sanabria

A Gabriela Jiménez, Gustavo López y otros dos periodistas de Teletica les tocó, en lugar de informar, ser la noticia, pues están involucrados en un anuncio que hizo la televisora este 21 de abril.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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