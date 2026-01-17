Teletica abre inscripciones para uno de sus programas más populares: así puede participar

Teletica abrió las inscripciones para uno de sus programas más populares: ¿Quién quiere ser millonario?, el icónico concurso de cultura general en el que los participantes pueden ganar importantes sumas de dinero si responden correctamente las preguntas.

Según informó el programa, las inscripciones están abiertas en el sitio web teletica.com/qqsm desde el viernes 16 de enero hasta el martes 20 de enero.

En la página, los interesados deben completar un formulario con su nombre completo, número de cédula y otros datos personales, como dirección, fecha de nacimiento, correo electrónico, números de teléfono, profesión y grado académico.

Conducido por Ignacio Santos, el programa ofrece un premio mayor de ¢35 millones. (Teletica para La Nación )

Además, cada aspirante debe explicar por qué considera que sería un buen candidato para participar en el programa. También se solicita un video de presentación de 30 segundos, el cual permitirá a la producción conocer la personalidad del participante y su motivación para concursar.

Finalmente, el interesado debe leer el reglamento y aceptar el consentimiento informado antes de enviar su postulación.

La producción de ¿Quién quiere ser millonario? regresará en marzo con su décima temporada, ofreciendo un premio mayor de ¢35 millones.