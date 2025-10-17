Viva

Teatro Popular Melico Salazar recupera un elemento ausente por 34 años: conozca la pieza inspirada en la naturaleza costarricense

Se trata de un obsequio del Reino de España, creado a partir de materiales reciclados

Por Fátima Jiménez
El Teatro Melico Salazar recibió un obsequio que celebra la riqueza natural de Costa Rica. Este año, el emblemático recinto conmemora su 97.º aniversario desde su inauguración bajo otro nombre. (Rafael Murillo)







Teatro Popular Melico SalazarReino de España
