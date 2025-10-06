La magia y la técnica del ballet empiezan desde el camerino: Gala del Ballet Clásico Ruso fue derroche de talento

20/09/2025/ Ensayo fotográfico Ballet en Costa Rica / Gala de la escuela Ballet Clásico Ruso / Foto John Durán

En su hermosa historia del ballet, Apollo’s Angels, la crítica Jennifer Homans escribe: “Finalmente, después de años de estudio y de observación, comprendí que nuestros maestros no solo nos enseñaban pasos ni transmitían conocimientos técnicos, sino que nos estaban entregando su cultura y su tradición“. Ver la danza es ver la historia en movimiento. Eso se apreció en la más reciente gala de la Escuela de Ballet Clásico Ruso de San José, en el Teatro Popular Melico Salazar.

En ese espíritu, no hay que olvidar la ardua preparación que requiere un montaje de ballet. Flores tan delicadas requieren mimo constante; pero en el camerino y en la sala de ensayos, el asunto es tan demandante como el deporte más intenso. El fotoperiodista de La Nación John Durán quiso retratar esos momentos de preparación el 20 de setiembre, tras bambalinas.

En la velada, se presentaron fragmentos de coreografías clásicas y de ballet contemporáneo. “En cada ajuste hay cariño y disciplina, pero también la fuerza de un cuerpo docente completo que acompaña cada paso”, comentaba la Escuela en sus redes sociales, camino a la gala.

De este modo, apreciamos en las imágenes la demanda física, la ligereza aparente y la riqueza de la tradición que nutre un grupo de estudiantes y profesores que, jornada tras jornada, luchan por perfeccionar la más delicada de las aventuras escénicas.

