La magia y la técnica del ballet empiezan desde el camerino: Gala del Ballet Clásico Ruso fue derroche de talento

Ballet Clásico Ruso de Costa Rica presentó su gala 2025 en el Teatro Melico Salazar. El fotoperiodista John Durán lo narra en imágenes.

Por Fernando Chaves Espinach
Ensayo fotográfico Ballet en Costa Rica en el Teatro Melico Salazar
20/09/2025/ Ensayo fotográfico Ballet en Costa Rica / Gala de la escuela Ballet Clásico Ruso / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







BalletJohn DuránfotoperiodismodanzaTeatro Popular Melico Salazar
Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

