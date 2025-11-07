‘Sueño de Navidad’ 2025: Teletica anuncia inicio y cuál es la meta que tiene para este año

Teletica presentará el programa 'Sueño de Navidad' en 'Telenoticias' y su página web.

Año con año la Navidad en Costa Rica tiene un significado especial gracias a uno de los programas más esperados de Teletica y este 2025 no será la excepción.

Según explicó el canal en una nota publicada en su sitio web, la esperada producción, que tiene en sus raíces ayudar a las personas con necesidades especiales, iniciará el 8 de diciembre y tiene una meta muy especial: darle un hogar digno a cinco familias.

Se trata de Sueño de Navidad que, con la ayuda de los ticos y en colaboración con el Club de Leones y varios patrocinadores, han logrado ayudar a más de 220 familias en situación de vulnerabilidad para tener una casa nueva.

Este 2025, de acuerdo con Teletica.com, el programa beneficiará a familias de Guanacaste, San José, Puntarenas y Cartago.

¿Cómo ayudar a Sueño de Navidad de Teletica?

Canal 7 recibe donaciones del público para ayudar a estas causas a través de las cuentas bancarias del Club de Leones o por medio del Sinpe Móvil 8322-6111.

De acuerdo con el medio, las historias de Sueño de Navidad se presentarán en las ediciones de Telenoticias y también en el sitio Teletica.com.