‘Stranger Things’ y los capítulos clave para entender su final: ¡guía rápida antes de ver la temporada 5!

Los hermanos Duffer señalaron cuatro episodios que resumen los puntos esenciales de la historia de 'Stranger Things', antes de la temporada 5.

La quinta temporada de Stranger Things ya está disponible en Netflix. Sin embargo, como buen fan, siempre es necesario repasar lo que sucedió en las temporadas previas para refrescar detalles, nombres y acciones. Esto se vuelve clave cuando un grupo de amigos y familias se enfrenta a un ser que quiere destruirlo todo.

El único problema es que ver cuatro temporadas significa más de 35 horas frente a la pantalla, por lo que un maratón como plan de fin de semana no es realista. Por ese motivo, a continuación brindamos una guía basada en los consejos de los hermanos Duffer -creadores de la serie-, sobre cuáles capítulos ver previo al inicio del fin.

¡Pausa aquí! Si nunca ha visto Stranger Things, a continuación encontrará muchos spoilers. Si lo único que no ha visto es la quinta temporada, adelante.

Antes de avanzar con los consejos, dejo un repaso por temporadas, para quienes prefieren recordatorios extensos.

Los episodios de la temporada 4 y 5 destacan la conexión entre Once (centro), Will (izquierda) y Vecna, eje central del conflicto final. ( Netflix)

¿De qué tratan las temporadas de Stranger Things?

Temporada 1: En 1983, el niño Will Byers desaparece en Hawkins. Su familia, la policía y sus amigos lo buscan mientras descubren el laboratorio de Hawkins y el Mundo del Revés. Una niña con poderes, Once, escapa del laboratorio y ayuda a rescatar a Will. Enfrenta a un Demogorgon.

Temporada 2: Un año después, Will sufre visiones del Mundo del Revés. Surge una nueva amenaza llamada el Devorador de Mentes, que intenta usarlo como conexión con el mundo real. Once regresa en secreto con Hopper y lucha para cerrar un portal bajo el laboratorio.

Temporada 3: En 1985, un centro comercial nuevo en Hawkins oculta una base soviética que intenta reabrir el portal al Mundo del Revés. El Devorador de Mentes controla a varios habitantes del pueblo y el grupo se enfrenta a la criatura. Hopper “se sacrifica” para destruir la máquina rusa.

Temporada 4: En 1986 surge un villano nuevo del Mundo del Revés: Vecna, quien asesina adolescentes de Hawkins para abrir brechas entre ambos mundos. El grupo intenta detenerlo y sus miembros se reparten entre Hawkins, California y Rusia. Se descubre que Hopper sigue con vida. Al final, Vecna sobrevive, Max queda en coma y Hawkins sufre daños graves al empezar a fusionarse con el Mundo del Revés.

El elenco principal de 'Stranger Things' reúne a Joyce Byers, Jim Hopper, Mike Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Max Mayfield, Nancy Wheeler, Jonathan Byers, Steve Harrington, Robin Buckley y Erica Sinclair, quienes vuelven a un mismo frente en la temporada final. (Toby Shepheard / AFP/Toby Shepheard / AFP)

¿Cuáles capítulos ver antes de Stranger Things 5?

Los hermanos Duffer dieron cuatro capítulos esenciales para ver previo a la temporada 5 y así reducir las 35 horas de serie total.

En declaraciones a The Hollywood Reporter afirmaron que los episodios clave son:

Will el Sabio (Temporada 2, Episodio 4)

(Temporada 2, Episodio 4) El espía (Temporada 2, Episodio 6)

(Temporada 2, Episodio 6) Masacre en el Laboratorio Hawkins (Temporada 4, Episodio 7)

(Temporada 4, Episodio 7) El Piggyback (Temporada 4, Episodio 9)

Matt Duffer explicó que la temporada 2 desarrolla la mitología de la serie y siembra elementos esenciales para la historia. Agregó que la temporada 4 también resulta clave por las revelaciones sobre el Mundo del Revés, Henry y Once. Ross Duffer señaló que esos episodios profundizan en la conexión entre Once, Will y Vecna.

Vecna es el enemigo a vencer en la última temporada de 'Stranger Things'. (Netflix)

¿Cuándo sale la segunda parte de ‘Stranger Things 5’?

En la temporada cinco, el grupo completo deberá reunirse. Joyce Byers, Jim Hopper, Mike Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Max Mayfield, Nancy Wheeler, Jonathan Byers, Steve Harrington, Robin Buckley y Erica Sinclair regresan a la historia.

La primera parte de la temporada 5 llegó a Netflix el miércoles 26 de noviembre con los capítulos del 1 al 4.

La segunda parte de la nueva temporada llegará a Costa Rica con los episodios del 5 al 7 el 25 de diciembre de 2025, a las 7 p. m.

La parte más esperada llegará después. El final de la temporada y de la serie estará disponible el 31 de diciembre de 2025, a las 7 p. m. Será un cierre de año intenso.