Viva

‘Stranger Things’ y los capítulos clave para entender su final: ¡guía rápida antes de ver la temporada 5!

Previo a ver la nueva temporada, los creadores de la serie hicieron recomendaciones para que usted se ahorre las 35 horas que dura la serie en total y se ponga al día. Conozca cuáles son estos consejos

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Los hermanos Duffer indicaron cuatro episodios que resumen los puntos esenciales de la historia antes de la temporada 5.
Los hermanos Duffer señalaron cuatro episodios que resumen los puntos esenciales de la historia de 'Stranger Things', antes de la temporada 5. (Toby Shepheard / AFP/Toby Shepheard / AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Stranger Thingshermanos Duffer
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.