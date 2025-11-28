¿Cuándo sale la segunda parte de ‘Stranger Things 5′?

La segunda parte de 'Stranger Things' traerá los episodios 5, 6 y 7 de la temporada 5.

Si usted es uno de los amantes del universo de Stranger Things y ya se vio la primera parte de la quinta temporada, estrenada el pasado miércoles, la pregunta es lógica y hasta recurrente: ¿Cuándo sale la segunda parte?

Si no la has visto, no hay problema, sigue leyendo porque no hay spoilers de la nueva temporada.

Primero repasemos en qué quedamos: Al final de la temporada 4, el grupo hiere a Vecna. No logra matarlo y él escapa. Max queda en coma después del ataque. Eddie muere en un acto de sacrificio y las cuatro brechas se abren y provocan una ruptura en Hawkins que conecta el pueblo con el Mundo del Revés. La amenaza de Vecna sigue activa, Once recupera sus poderes y Will mantiene el vínculo con Vecna.

Los nervios siguen en alto y surgen muchas preguntas. El público siente incertidumbre ante la posibilidad de que llegue el final de Once, Will, Steve o Max.

Así es que la primera parte de la quinta temporada, con los cuatro episodios que ya fueron publicados, dejó gran expectativa. La duda crece. ¿Podrá el equipo derrotar a Vecna? Aún faltan días de suspenso.

La segunda parte de la temporada 5 llegará a Costa Rica con los episodios del 5 al 7, el 25 de diciembre de 2025, a las 7 p. m., con regalos en mano y pijama puesta.

La parte más esperada llegará después. El final de la temporada y de la serie estará disponible el 31 de diciembre de 2025, a las 7 p. m. Será un cierre de año intenso.