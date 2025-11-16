Viva

La historia del actor de ‘Stranger Things’ que sorprende a Hollywood con un noviazgo sin escándalos

El actor y su novia mantienen una relación sólida y discreta, lejos del drama que suele rodear a los romances de Hollywood

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El actor estadounidense Gaten Matarazzo y la actriz Elizabeth Yu llegaron juntos a la proyección especial de la serie 'Stranger Things 5', realizada el 13 de noviembre de 2025 en Leicester Square, Londres.
El actor estadounidense Gaten Matarazzo y la actriz Elizabeth Yu llegaron juntos a la proyección especial de la serie 'Stranger Things 5', realizada el 13 de noviembre de 2025 en Leicester Square, Londres. (TOBY SHEPHEARD/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGStranger ThingsGaten Matarazzo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.