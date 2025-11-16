La historia del actor de ‘Stranger Things’ que sorprende a Hollywood con un noviazgo sin escándalos

El actor estadounidense Gaten Matarazzo y la actriz Elizabeth Yu llegaron juntos a la proyección especial de la serie 'Stranger Things 5', realizada el 13 de noviembre de 2025 en Leicester Square, Londres.

Gaten Matarazzo, conocido por su papel de Dustin en Stranger Things, mantiene desde hace siete años una relación sentimental alejada de controversias con la actriz Elizabeth Yu, también conocida como Lizzy Yu.

Ambos iniciaron su noviazgo en 2018. En ese momento tenían 16 años. Desde entonces, evitaron exponer su vida personal en redes sociales o ante medios de comunicación. Sin embargo, el sitio especializado ComingSoon.net confirmó que la pareja se mantiene unida desde ese año.

El público notó su cercanía en 2021, cuando Matarazzo publicó una imagen de los dos abrazados. El actor celebró el cumpleaños número 19 de Yu con un mensaje cariñoso, donde la describió como una persona amable, dulce y divertida.

Ese mismo año, el actor compartió una fotografía de ambos con disfraces coordinados en Halloween. Se presentaron como una versión espacial de abuelos, como él mismo escribió en la publicación.

En 2022, al cumplir cuatro años de relación, Matarazzo publicó una imagen de su pareja con un breve mensaje donde expresó agradecimiento por su amistad y amor. Además, reveló en una entrevista a la revista Esquire, que ya vivía con Yu en un apartamento en Nueva Jersey, acompañados de tres gatos.

Durante el quinto aniversario, en 2023, Matarazzo publicó varias fotografías junto a Yu y algunas de ella sola. En la publicación reconoció haber olvidado la fecha exacta y agradeció la paciencia de su pareja.

En enero de 2024, compartió una nueva imagen en la que indicó que habían pasado juntos el año nuevo en Palm Springs. Desde entonces, su perfil en Instagram se enfocó en contenidos promocionales de Stranger Things y campañas publicitarias.

Ante la ausencia de actualizaciones sobre su vida personal, fue Lizzy Yu quien en agosto de 2024 publicó fotos con Matarazzo, confirmando que la relación sigue vigente.

Mientras Matarazzo alcanzó fama internacional con Stranger Things, Yu ha diversificado su carrera. Interpretó a la princesa Azula en la serie Avatar: El último maestro del aire, y participó en producciones como En algún lugar de Queens (2022), Black Spines (2024) y Womb (2025).

Desde el inicio del romance, la familia de Matarazzo mostró su aprobación. El actor comentó en 2018 a la revista Us Weekly que sus hermanos tenían una buena relación con Yu y que su familia la consideraba una persona especial.

Aunque no han anunciado planes de boda, el entorno familiar y la estabilidad de la pareja podrían anticipar ese paso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.