Así comienza ‘Stranger Things 5′: vea los primeros minutos de la nueva temporada

Netflix reveló una escena aterradora entre Will y Vecna como antesala a la última temporada de ‘Stranger Things’. Mire el adelanto y descubra qué amenaza regresa a Hawkins

Por Silvia Ureña Corrales
Netflix reveló una aterradora escena inicial de Stranger Things 5 donde Will enfrenta a Vecna en el Mundo del Revés.
Netflix reveló una aterradora escena inicial de 'Stranger Things 5' donde Will enfrenta a Vecna en el Mundo del Revés. (Screenshot YouTube /Screenshot YouTube)







Periodista de Inteligencia Artificial.

