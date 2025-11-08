Así comienza ‘Stranger Things 5′: vea los primeros minutos de la nueva temporada

Netflix reveló una aterradora escena inicial de 'Stranger Things 5' donde Will enfrenta a Vecna en el Mundo del Revés.

Los primeros minutos de la quinta temporada de Stranger Things ubican a los espectadores donde todo comenzó: 1983, año en que Will Byers (Noah Schnapp) desapareció. En un adelanto revelado por Netflix, se da a entender que el regreso a Hawkins no será calmado.

El episodio inicial, titulado La Arrastrada, empieza en el Mundo del Revés, dentro de un oscuro y solitario bosque. Will aparece escondido y aterrado dentro de un fuerte improvisado, cuando un crujido lo obliga a reaccionar. Afuera lo espera un Demogorgon y, aunque intenta escapar, la criatura lo persigue hasta una oscura guarida controlada por Vecna.

La escena toma un giro perturbador cuando el villano, interpretado por Jamie Campbell Bower, emerge entre sombras. Se acerca a Will, lo atrapa con unas lianas y declara el inicio de su macabro plan. Enseguida, introduce una liana en la boca de Will, mientras lo inmoviliza. La secuencia concluye con Vecna tocando su frente y anunciando que harán cosas “maravillosas” juntos.

El estreno oficial de los primeros cuatro episodios de la última temporada de Stranger Things ocurrirá el 26 de noviembre.

La sinopsis oficial menciona que Vecna ha desaparecido y el pueblo de Hawkins está bajo cuarentena militar. El tiempo apremia. Se acerca el aniversario de la desaparición de Will y, con él, una nueva amenaza. El peligro se describe como más poderoso y letal que cualquier otro enfrentado anteriormente. La única posibilidad de resistir será que el grupo permanezca unido por última vez.

En esta temporada, la narrativa cambia. El cocreador Ross Duffer explicó que no se mostrará la rutina escolar ni la vida cotidiana de los protagonistas, ya que la serie inicia en medio del caos. Su hermano y también cocreador, Matt Duffer, agregó que Hawkins ya no es un lugar normal. Ahora hay cámaras por todas partes y la libertad de movimiento es restringida.

Los próximos capítulos responderán interrogantes importantes: ¿Será este el fin de Vecna? ¿Qué más oculta el Mundo del Revés?

La quinta temporada se dividirá en tres partes: cuatro episodios el 26 de noviembre, tres en Navidad y el gran final el 31 de diciembre.