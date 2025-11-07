Reencuentro entre Millie Bobby Brown y David Harbour genera tensión en estreno de ‘Stranger Things’

Durante el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, realizado el 6 de noviembre en el Teatro Chino de Hollywood, las cámaras captaron un intercambio incómodo entre Millie Bobby Brown y David Harbour, protagonistas de la exitosa serie de Netflix. La tensión llamó la atención debido a las recientes acusaciones de acoso moral e intimidación por parte de la actriz hacia su compañero de elenco.

Este evento público marcó la primera vez que los productores y creadores de la serie se refirieron a las denuncias. Ross Duffer, cocreador de la serie, junto con su hermano Matt Duffer, y el productor Shawn Levy, ofrecieron declaraciones al respecto durante el paso por la alfombra roja.

Según una investigación revelada por el medio Radar Online, Millie Bobby Brown habría denunciado al actor por comportamiento inapropiado en el set. La producción habría llevado a cabo una investigación interna, cuyos resultados no se han hecho públicos. Sin embargo, se aclaró que las acusaciones no están vinculadas a conductas de tipo sexual.

Ross Duffer afirmó que no podía referirse a detalles específicos del caso. Agregó que el elenco ha trabajado junto durante una década y que considera a todos como parte de una familia. Insistió en la importancia de mantener un ambiente seguro y agradable en el set.

Por su parte, Shawn Levy mencionó que el equipo siempre ha procurado garantizar un entorno laboral respetuoso. Aseguró que, pese a los rumores y versiones contradictorias, el respeto ha sido un valor fundamental dentro del equipo.

Ni Millie Bobby Brown ni David Harbour han ofrecido comentarios públicos sobre las acusaciones o sobre el ambiente laboral durante la filmación de la serie. Las imágenes del reciente reencuentro entre ambos, publicadas en redes sociales, generaron múltiples reacciones entre los seguidores de la serie.

La primera parte de la temporada final de Stranger Things estará disponible el 26 de noviembre. El capítulo final se lanzará el 31 de diciembre, cerrando así una de las producciones más exitosas del catálogo de Netflix.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.