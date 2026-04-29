‘Stranger Things: Tales From ’85′ confirma segunda temporada en Netflix: fecha, trama y detalles clave

El universo de Stranger Things seguirá vivo en Netflix más allá del final de la serie original de acción real. La plataforma confirmó que el spin-off animado Stranger Things: Tales From ’85 (Stranger Things: Relatos del 85) tendrá una segunda temporada, tras su estreno el 23 de abril de 2026 y su buen desempeño inicial en la plataforma.

El anuncio de la renovación llegó pocos días después del debut de la serie, reforzando la apuesta del servicio por mantener activa una de sus marcas más reconocidas. Según lo adelantado por Netflix y retomado por varios medios, los nuevos episodios llegarán en otoño de 2026 (entre setiembre y diciembre), sin una fecha exacta revelada por ahora.

¿Qué es Stranger Things: Tales From ’85?

Stranger Things: Tales From ’85 es una serie animada de ciencia ficción y terror concebida como un spin-off directo del fenómeno creado por los hermanos Duffer. La producción sitúa su historia entre la segunda y la tercera temporada de la serie original, retomando a Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin y Max en un nuevo misterio en Hawkins.

La trama se desarrolla en el invierno de 1985, con el pueblo cubierto de nieve y una aparente calma después de los horrores del Upside Down. Los protagonistas intentan retomar una vida relativamente normal, pero pronto deben enfrentar nuevas criaturas y fenómenos paranormales que vuelven a sacudir Hawkins.

La primera temporada de Stranger Things: Tales From ’85 tuvo 10 episodios y cada capítulo sigue el formato de media hora y mantiene el tono de aventura juvenil, terror ligero y fuerte nostalgia ochentera que caracteriza a la franquicia.

Antes de su llegada al streaming, Netflix impulsó la serie con campañas promocionales, tráilers y adelantos que presentaban el nuevo enfoque animado del universo de Hawkins. La acogida inicial fue lo bastante sólida como para que la plataforma confirmara rápidamente una segunda tanda de episodios.

El universo de Hawkins continúa: el spin-off animado regresará con nuevos misterios en otoño de 2026. (Netflix )

Lo que se sabe de la segunda temporada

Con la renovación ya confirmada, Netflix adelanta que la segunda temporada volverá a centrarse en el grupo de amigos de Hawkins mientras enfrentan un nuevo misterio sobrenatural.

Los materiales iniciales apuntan a que la serie seguirá explotando la mezcla de terror, aventuras y referencias a clásicos de los años ochenta, consolidando a Tales From ’85 como una extensión estable del universo Stranger Things y no solo como un experimento aislado.

Mientras el spin-off animado se instala en la plataforma, la Stranger Things original ya se despidió con su quinta temporada, prevista como el cierre definitivo de la historia de Eleven y sus amigos.

La producción concluyó en 2025, marcando el final del arco principal en Hawkins y dejando el terreno preparado para proyectos derivados.