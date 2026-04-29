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‘Stranger Things: Tales From ’85′ confirma segunda temporada en Netflix: fecha, trama y detalles clave

Mientras el spin-off animado se instala en la plataforma, la Stranger Things original ya se despidió con su quinta temporada

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Por Fátima Jiménez
Stranger Things: Tales From ’85
Netflix confirma segunda temporada de 'Stranger Things: Tales From ’85' tras su exitoso estreno en abril de 2026. (Netflix)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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