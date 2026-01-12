‘Stranger Things’ vuelve con una sorpresa final: Netflix anuncia documental del rodaje de la quinta temporada

'Stranger Things' suma un último contenido en Netflix con un documental que revela cómo se grabó la quinta temporada de la serie.

La serie Stranger Things regresará una vez más a la pantalla con un documental sobre el rodaje de su quinta y última temporada, según confirmó Netflix. La producción mostrará el detrás de cámaras del cierre de una de las franquicias más influyentes de la plataforma.

La historia creada por los hermanos Duffer llegó a su final el 31 de diciembre, tras nueve años desde su estreno original. El desenlace marcó el cierre de una serie que se consolidó como fenómeno global y como una de las más vistas en la historia del servicio de streaming.

Desde su primera temporada, Stranger Things destacó por su nostalgia ochentera, la combinación de ciencia ficción, terror y drama juvenil, y su impacto en la cultura pop contemporánea. La producción trascendió el formato televisivo y se convirtió en una franquicia reconocida a nivel mundial.

Netflix informó que el adiós definitivo no se limita a la serie. La plataforma preparó un documental exclusivo que permitirá a los seguidores conocer cómo se desarrolló la grabación de la temporada final.

El proyecto lleva por nombre Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5 y estuvo dirigido por Martina Radwan. El material expone detalles del proceso creativo y del trabajo técnico que dio forma a la última entrega.

El documental se estrenará el lunes 12 de enero en Netflix. Según el medio estadounidense Variety, la producción ofrece una mirada interna a los años de esfuerzo artístico que culminaron en la quinta temporada de la serie que definió a una generación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.