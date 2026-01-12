Viva

‘Stranger Things’ vuelve con una sorpresa final: Netflix anuncia documental del rodaje de la quinta temporada

Netflix estrenará el documental del rodaje de ‘Stranger Things’. La producción revela cómo se creó la última temporada de la exitosa serie

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El buscador activó un diseño oculto por Stranger Things. Este es el paso a paso para encontrarlo antes de que desaparezca.
'Stranger Things' suma un último contenido en Netflix con un documental que revela cómo se grabó la quinta temporada de la serie. (Netflix/Netflix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCStranger ThingsNetflix
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.