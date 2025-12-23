‘Stranger Things’ entra en su fase final esta semana: fecha y hora del estreno del volumen 2 de la última temporada

El volumen 2 de 'Stranger Things' llegará el 25 de diciembre con tres episodios clave antes del capítulo final del 31 de diciembre.

La serie Stranger Things entra en su recta final. Tras el lanzamiento del volumen 1, la producción dejó múltiples interrogantes abiertas sobre el destino de Hawkins, el avance del upside down y el plan de Vecna, que ahora amenaza al mundo sin contención.

Los primeros episodios de la quinta temporada mostraron un escenario crítico. Hawkins quedó al borde del colapso. Once tuvo que esconderse. El upside down dejó de ser una fuerza aislada y pasó a convertirse en una amenaza directa para todos los habitantes.

Días atrás, Netflix divulgó un adelanto de los siguientes capítulos y ese material elevó la expectativa entre los seguidores de la serie. Los creadores, los hermanos Duffer, señalaron que los próximos episodios concentrarán los momentos más intensos de la historia.

¿Cuándo se estrena el volumen 2 de ‘Stranger Things’?

La quinta temporada se lanzó en formato dividido. Netflix optó por estrenar la historia en volúmenes con el fin de generar un evento global.

El volumen 1 llegó a la plataforma el 26 de noviembre con cuatro episodios. La segunda parte se estrenará en una fecha clave.

El volumen 2 debutará el 25 de diciembre a las 7 p.m. en el horario de Costa Rica. Esta entrega contará con tres episodios:

Episodio 5: Electrochoque

Episodio 6: Escape de Camazotz

Episodio 7: El puente

¿En qué punto quedó la historia?

Los siguientes apartados contienen detalles relevantes de la trama del volumen 1.

Vecna gana fuerza. Tras el enfrentamiento con Nancy, Robin y Steve, el villano quedó herido. Aun así, logró abrir múltiples portales en Hawkins. Ese hecho permitió que el upside down comenzara a invadir el mundo real. Además, Vecna desarrolló un plan que involucra a doce niños del pueblo, con el objetivo de fusionar ambos mundos.

El destino de Max. En la cuarta temporada, Max estuvo cerca de morir. Vecna logró acabar con su vida por algunos minutos. Once consiguió traerla de vuelta. Sin embargo, Max no regresó al mundo real. Quedó atrapada en los recuerdos de Henry, identidad original de Vecna, y revive esos momentos de forma constante.

Will y su conexión con el upside down. La relación de Will con ese mundo oscuro quedó explicada. Su desaparición en 1983 no fue un hecho fortuito. Vecna lo eligió desde el inicio y lo utilizó contra sus amigos. En esta temporada, Will logró usar esa conexión a su favor y empleó los poderes del villano para enfrentar a los monstruos.

El episodio final de la serie se estrenará el 31 de diciembre. Ese capítulo definirá si Hawkins logra salvarse o si Vecna concreta la destrucción total.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.