‘Stranger Things’ entra en su fase final esta semana: fecha y hora del estreno del volumen 2 de la última temporada

Netflix definió el estreno navideño de los últimos episodios de la serie y confirmó los capítulos que cerrarán la historia en Hawkins

Por El Universal / México / GDA
El buscador activó un diseño oculto por Stranger Things. Este es el paso a paso para encontrarlo antes de que desaparezca.
El volumen 2 de 'Stranger Things' llegará el 25 de diciembre con tres episodios clave antes del capítulo final del 31 de diciembre. (Netflix/Netflix)







