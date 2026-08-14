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Sorpresa rumbo a Miss Universo: esta organización retiró la corona a su representante

El certamen internacional se realizará el 24 de noviembre en Puerto Rico y contará con representantes de distintos países

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Por Fiorella Montoya y El Comercio / Perú / GDA
Luren Márquez quedó oficialmente fuera del certamen Miss Universo 2026.
Luren Márquez, quien ostentó el título de Miss Universe Perú, tiene 27 años de edad. (Instagram/Instagram)







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Miss Universo 2026PerúMariale Acosta
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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