Sorpresa rumbo a Miss Universo: esta organización retiró la corona a su representante

Luren Márquez, quien ostentó el título de Miss Universe Perú, tiene 27 años de edad.

La organización de Miss Perú sorprendió con una decisión que cambia el panorama rumbo a Miss Universo 2026. Luren Márquez dejó de ser la reina de belleza de ese país y tampoco participará en el certamen internacional previsto para noviembre.

La institución informó la decisión mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

“La Organización Miss Perú informa que, a partir de la fecha, la señorita Luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026, quedando sin efecto su representación a Miss Universo 2026 en Puerto Rico”, detalló la organización.

Con esta decisión, Márquez queda fuera de la competencia internacional. Su lugar será ocupado por otra representante, cuyo nombre todavía no fue anunciado.

La organización indicó que en los próximos días dará a conocer quién asumirá la responsabilidad de representar al país en Miss Universo 2026.

Por ahora, la institución no ha explicado públicamente las razones que llevaron al retiro de la corona. Tampoco se ha precisado cuándo se anunciará oficialmente a la nueva representante.

La salida de Márquez ocurre a pocos meses de la celebración de Miss Universo 2026. La edición número 75 del concurso se realizará el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La representante de Costa Rica, Mariale Acosta, continúa con su preparación rumbo al certamen internacional.