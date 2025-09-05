Sony admite el fracaso de las películas de superhéroes: ‘Necesitan originalidad’

El CEO de Sony reveló que sus filmes de superhéroes fallaron por falta de originalidad y menor interés del público

Sony Pictures reconoció que sus más recientes películas de superhéroes fracasaron en taquilla, en contraste con el éxito que estas producciones alcanzaban hace más de una década.

Ravi Ahuja, director ejecutivo del estudio, señaló a The Wrap que este tipo de filmes ya no tienen garantizado el respaldo del público si no presentan una propuesta fresca.

El ejecutivo explicó que en la primera mitad de la década de 2010 cualquier película del género alcanzaba cifras millonarias sin mayor esfuerzo. Sin embargo, admitió que ese panorama cambió drásticamente. Hoy, incluso una cinta de superhéroes necesita destacarse por su originalidad para captar el interés de la audiencia.

Ahuja indicó que las producciones actuales deben establecer conexiones emocionales y convertirse en eventos culturales. Agregó que el público ya no tolera películas sin calidad y que simplemente lanzar una historia sin elementos nuevos no garantiza buenos resultados.

“Ahora, incluso las películas de superhéroes necesitan cierto grado de originalidad. Necesitan aportar algo diferente. Necesitan generar una conexión emocional. Necesitan ser eventos culturales que puedan promocionarse de esa manera. No se puede hacer una mala película“, opinó.

Las declaraciones del CEO se dieron luego de que Sony obtuviera resultados decepcionantes en taquilla con sus últimas entregas.

Entre estas destacan Morbius (2022), Madame Web (2024) y Kraven el Cazador (2024).

