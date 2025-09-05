Viva

Sony admite el fracaso de las películas de superhéroes: ‘Necesitan originalidad’

El director de Sony explicó por qué sus últimas cintas como Morbius y Madame Web no conectaron con el público

Por O Globo / Brasil / GDA
El CEO de Sony reveló que sus filmes de superhéroes fallaron por falta de originalidad y menor interés del público
El CEO de Sony reveló que sus filmes de superhéroes fallaron por falta de originalidad y menor interés del público







