¿Deadpool en ‘Avengers: Doomsday’? Marvel revela los primeros nombres del elenco oficial

Marvel reveló parte del elenco de Avengers: Doomsday y sorprendió con pistas que podrían confirmar a Deadpool entre los superhéroes.

Marvel Studios confirmó que Avengers: Doomsday se encuentra en producción. La cinta forma parte de la Fase seis del universo cinematográfico de la compañía, una etapa que reunirá a numerosos personajes populares.

Para calmar la expectativa, la productora anunció algunos nombres clave del elenco. El público verá nuevamente a Tom Hiddleston como Loki, Chris Hemsworth en el papel de Thor, Paul Rudd como Ant-Man, Kelsey Grammer en el rol de Bestia, Sebastian Stan como Soldado del Invierno y Letitia Wright como Shuri.

También se suman Los Cuatro Fantásticos, quienes serán interpretados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn.

Dentro de los cambios más destacados, se encuentra Anthony Mackie como el nuevo Capitán América y Florence Pugh en el rol de Black Widow.

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece el símbolo de los Avengers con una “A” roja, similar a la de Deadpool.

Avengers: Doomsday continuará la historia que comenzó con Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos (2025). La saga seguirá con Spider-Man: Brand New Day (2026) y concluirá con Avengers: Secret Wars.

Además de las películas, Marvel anunció que expandirá su universo con nuevas series en Disney+. Entre estas producciones se encuentran:

Eyes of Wakanda , estrenada en agosto de 2025.

, estrenada en agosto de 2025. Marvel Zombies , con estreno en octubre de 2025.

, con estreno en octubre de 2025. Daredevil: Born Again , programada para mediados de 2026.

, programada para mediados de 2026. Your Friendly Neighborhood Spider-Man (temporada 2) .

. Vision Quest, también prevista para 2026.

El reparto completo y confirmado hasta el momento de Avengers: Doomsday

Chris Hemsworth (Thor)

Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible)

Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América)

Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno)

Letitia Wright (Shuri)

Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man)

Wyatt Russell (John Walker/US Agent)

Tenoch Huerta Mejía (Namor)

Ebon Moss-Bachrach (Grimm/La Cosa)

Simu Liu (Shang-Chi)

Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow)

Kelsey Grammer (Bestia)

Lewis Pullman (Bob Reynolds/Sentry)

Danny Ramírez (Joaquín Torres/Falcon)

Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana)

David Harbour (Guardián Rojo)

Winston Duke (M’Baku)

Hannah John-Kamen (Ava Starr/Fantasma)

Tom Hiddleston (Loki)

Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X)

Ian McKellen (Magneto)

Alan Cumming (Nightcrawler)

Rebecca Romijn (Mística)

James Marsden (Cíclope)

Channing Tatum (Gambito)

Pedro Pascal (Mister Fantastic)

Robert Downey Jr. (Doctor Doom)

