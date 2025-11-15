Solo una persona dentro de la realeza puede decirle ‘no’ a Carlos III, según exmayordomo real

Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, Camila asumió oficialmente el título de reina consorte, reforzando su posición como figura central en la vida personal y pública del monarca.

La reina Camila sería la única persona en la familia real con autoridad para contradecir al rey Carlos III, según reveló Paul Burrell, exmayordomo de la realeza británica. El exempleado afirmó que el monarca vive aislado en una “burbuja” donde nadie más se atreve a decirle “no”.

Burrell trabajó más de una década al servicio de la princesa Diana y anteriormente fue lacayo en el Palacio de Buckingham. En su nuevo libro, titulado The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess Diana, explicó que Camila ha sido siempre firme e inflexible con el rey, lo que la convierte en la única con capacidad de ponerle límites.

El autor mencionó que Carlos III creció y vivió en un entorno donde se espera obediencia total y que quienes contradicen sus deseos terminan fuera de su círculo. Añadió que su esposa actúa como una figura de mando dentro del núcleo monárquico y, ahora, como reina consorte, su palabra tiene peso definitivo.

El exmayordomo también relató detalles sobre los hábitos del rey, los cuales asegura no han cambiado con los años. Por ejemplo, su pasta de dientes se coloca sobre el cepillo con una llave de plata, para aprovechar el tubo al máximo. Además, sus pijamas deben estar lavados o planchados diariamente, y sus zapatos deben mantenerse brillantes como un espejo.

Otro antiguo miembro del personal real, Grant Harrold, comentó a un medio británico que el rey habría recibido con agrado una publicación reciente de Meghan Markle. En el mensaje, ella celebró el Día de los Veteranos, equivalente al Día del Recuerdo en el Reino Unido.

Harrold afirmó que el gesto fue “emotivo” y que probablemente la familia real no tendría objeciones, ya que resalta el servicio militar del príncipe Harry, algo que su padre, el rey Carlos III, siempre valoró profundamente.

LEA MÁS: La infancia triste de William y Harry: excompañero revela cuál de los príncipes era el ‘sensato’ y quién actuaba como un ‘maníaco’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.