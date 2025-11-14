La infancia triste de William y Harry: excompañero revela cuál de los príncipes era el ‘sensato’ y quién actuaba como un ‘maníaco’

Antiguo compañero describe a William como sensato y a Harry como inquieto durante su infancia bajo la presión mediática y familiar

Un antiguo compañero de colegio de los príncipes William y Harry describió la vida de ambos durante la infancia como una experiencia marcada por la tristeza. El británico Humphrey Ker, quien compartió con ellos durante los años escolares, detalló las personalidades opuestas de los hijos del monarca y recordó que, en aquella época, los dos vivían bajo una presión constante.

Ker, de 43 años, cursó estudios junto a William en la Ludgrove School entre 1990 y 1995. Luego ambos pasaron al Eton College, donde también estudió Harry, aunque en niveles inferiores debido a la diferencia de edad. En una entrevista con el periódico británico The Telegraph, publicada el 13 de junio, el actor aseguró que los hermanos no parecían disfrutar su entorno.

Durante esos años, William comentó entre sus compañeros su deseo de convertirse en policía. Esa afirmación provocó risas entre los demás estudiantes. Ker recordó que a pesar de tener solo siete años, tanto él como otros compañeros sentían compasión por los príncipes.

En ese contexto, mencionó que los tabloides estaban saturados de noticias sobre la princesa Diana y que esa exposición mediática constante generaba un ambiente “completamente miserable” para los niños de la familia real.

Además, Ker explicó cómo eran las personalidades de los hermanos. Afirmó que William se mostraba sensato, dulce y consciente de sus deberes, mientras que Harry se comportaba de manera más alocada y rebelde, aunque resultaba entretenido.

El empresario también comparó esa dinámica con la de los hijos de William y Kate Middleton, al sugerir que el equilibrio entre el sensato y el inquieto parece repetirse con George y Louis, los hijos varones del actual príncipe de Gales.

En la actualidad, Humphrey Ker reside en Los Ángeles. Es director ejecutivo del club de fútbol galés Wrexham AFC, propiedad de los actores Rob McElhenney y Ryan Reynolds. Indicó que ya no mantiene contacto con William, pues sus trayectorias personales los llevaron por caminos diferentes, al elegir universidades distintas.

A pesar de ello, se reencontraron en 2023, cuando William realizó una visita oficial a Wrexham.

Por su parte, la relación entre los príncipes William y Harry también se ha deteriorado en los últimos años. Harry renunció a sus funciones dentro de la familia real en 2020 y se mudó a Estados Unidos con su esposa, la actriz Meghan Markle. Desde entonces, ha hecho públicas varias acusaciones contra su familia, tanto en entrevistas como en el libro autobiográfico que lanzó posteriormente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.