Sin tenis ni agua: tiktoker corrió 21 kilómetros descalzo y generó polémica en redes

Un creador de contenido en TikTok compartió a través de sus redes sociales un video que rápidamente se volvió viral por retratar una decisión inesperada.

El joven, identificado como Víctor Nava, publicó un clip en el que asegura que, acompañado de 30.000 personas en la media maratón de Ciudad de México, decidió correr descalzo los 21 kilómetros.

Víctor Nava comparte con frecuencia contenido sobre sus entrenamientos y de su pasión por correr. (TikTok)

Según explicó, su decisión fue motivada por el deseo de recordar que “el ser humano no necesita tanto para avanzar, solamente lo esencial: estar presente”. Además de correr sin calzado, tampoco llevó hidratación.

“El asfalto no fue amable, las piedras me hablaron y el dolor me preguntó: ‘¿De verdad quieres estar aquí?’ A lo que yo respondí: ‘Sí, con cada paso, con cada grieta, con cada gota de sudor que tocó el suelo’, porque esta no era una carrera para llegar primero, era una carrera para llegar más profundo”, comentó Nava en el video.

Hasta el momento, la publicación acumula 655.000 reproducciones en TikTok y miles de comentarios, muchos de ellos criticando fuertemente al corredor, pues consideran su experiencia como una forma de “llamar la atención” y ganar notoriedad en la plataforma.

Tiktoker corrió descalzo una media maratón en Ciudad de México y generó un intenso debate en redes

“Nos diste un gran mensaje, siempre hay alguien más desesperado que el resto por llamar la atención”, comentó un usuario identificado como Raúl Mandujano, y a quien se sumaron otros tantos que se preguntaron si habría hecho la media maratón en esas mismas condiciones pero sin grabarlo.

Por otro lado, otro seguidor identificado como Randú Emilio comentó: “Felicidades, hermano, no le hagas caso a los malos comentarios, ninguno se atrevería a correr media maratón ni con tenis”, a lo que el creador respondió con un emoticón de manos en forma de corazón.

Desde esa publicación, el creador no ha compartido más contenido, ni se ha pronunciado en redes al respecto.