Mari Centeno, la tiktoker más seguida del país, conmueve luego de recibir su primera carta del Día del Padre

La reconocida tiktoker costarricense Mari Centeno, quien cuenta con más de 12 millones de seguidores, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales. Las palabras surgieron a raíz de una carta que recibió del hijo de su pareja, Kathy Alfaro, con motivo del Día del Padre.

Centeno relató que conoció al niño cuando él tenía dos años y medio. “Desde el primer día me enamoró el corazón”, afirmó. Además, aclaró su papel en la vida del menor: “No soy su mamá ni mucho menos su papá. Nunca he tratado de imponerme como esas figuras”. El niño, según sus propias palabras, la llama “María” o “Bolli”.

La influencer destacó el papel conjunto que ella y Kathy Alfaro desempeñaron en la crianza del pequeño. “Junto con su mamá lo cuidamos, protegemos, educamos. Tratamos de formar a un buen hombre”, explicó.

Mari Centeno, la tiktoker más seguida de Costa Rica, compartió un emotivo mensaje sobre la paternidad tras recibir una carta del hijo de su pareja. (Instagram Mari Centeno)

Detalló diversas experiencias compartidas: “Le enseñamos a nadar, a patinar, a andar en bicicleta y demás. Lo hemos llevado a sus primeros días de escuela. Le cumplimos sus sueños. Le ayudamos a desenvolverse en arte, deporte e idioma”. Resaltó además que estas acciones las han realizado “solas”.

Centeno enfatizó su dedicación al futuro del menor. “Cada día me esfuerzo en encontrar más trabajo para darle la vida que él merece”, aseguró.

El vínculo inquebrantable de Mari Centeno

El gesto del niño impactó profundamente a Mari Centeno. “Hoy descubrí que aunque nunca me impuse como una figura materna o paterna para él, él me ve de esa manera”, confesó. Calificó el momento como “el mejor regalo” de su vida. “Me llena el corazón saber que me ve como una figura tan importante en su vida”, añadió.

Centeno ofreció una reflexión personal sobre el concepto de paternidad. “Un papá no es quien engendra. Más aún, un papá ni siquiera es un hombre”, declaró. Para ella, un verdadero padre “es quien te ama, te cuida, te protege y te educa”.

También desestimó ideas preconcebidas: “Un papá no es una pensión o un apellido. Un papá no aparece una vez perdida, se toma fotos y desaparece meses”. Subrayó la constancia en el afecto: “Un papá nunca te abandona. Un papá te cuida y te ama cada día más”.

Finalmente, Mari Centeno destacó la diversidad de roles parentales. “Esa figura viene en muchas presentaciones”, concluyó. Extendió una felicitación a “todos los papás que se ganaron ese título con amor y no con ADN o un apellido”.