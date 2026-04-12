Sin Bandera toma inesperada decisión por lo que sucedió con su concierto en Costa Rica

Sin Bandera regresó a Costa Rica con un concierto que forma parte de su gira 'Escenas Tour'.

Sin Bandera regaló una noche de romanticismo y hits de radio este sábado 11 de abril, fecha en que Costa Rica volvió a recibir con ilusión y emotividad un concierto del famoso dúo.

Con una escenografía íntima y un repertorio de clásicos que todos se saben de punta a punta, Noel Schajris y Leonel García encantaron a un público masivo que llenó Parque Viva.

García lució con la sobriedad que lo caracteriza, mientras que Schajris fue más arriesgado y se robó el show al vestir un saco abierto sin camisa, dejando al descubierto su torso.

También, el argentino fue quien más interactuó con la audiencia y, en símbolo de la conexión con los presentes, mostró tres banderas entretejidas: la de Argentina, su patria; la de Costa Rica y la de México, país de su compañero.

El agradecimiento con los presentes no era para menos, pues la productora reportó que desde días antes se vendieron todas las entradas; dato no menor, tomando en cuenta que Sin Bandera se ha presentado ya en varias ocasiones en suelo tico.

Y todo esto que ocurrió en el concierto, que forma parte de la gira internacional Escenas Tour, no se quedó en esa noche. De hecho, hizo que la agrupación tomara una inesperada decisión.

Recientemente, la productora Plus Entertainment, a cargo del espectáculo, anunció que Sin Banderas decidió cerrar su gira en Costa Rica, con otro concierto el próximo 13 de marzo de 2027. Es decir, en menos de un año, el dúo se presentará dos veces en el país.

“Ante el sold out del concierto de esta noche en Parque Viva, y el gran cariño que Costa Rica siempre les ha manifestado, el dúo Sin Bandera anunció que el cierre de su Escenas Tour será en nuestro país", escribió la empresa en un comunicado.