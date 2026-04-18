‘Siento que no doy la talla’: el fuerte mensaje de Viviana Calderón que sorprendió a sus seguidores

Viviana Calderón se prepara para regresar a la pantalla en 'Conexión fútbol' de Repretel.

La presentadora de televisión Viviana Calderón sorprendió este viernes a sus seguidores con un mensaje honesto y reflexivo en sus redes sociales, en el que abordó un tema que impacta a muchas mujeres: el cansancio físico y emocional durante el ciclo menstrual.

“Siento que no doy la talla y me siento agotada”, escribió junto a un emoticón de cansancio, abriendo la conversación de forma directa.

Posteriormente, explicó la base detrás de esa sensación. “Hay una realidad biológica: durante la fase lútea (antes de que llegue la menstruación), la temperatura corporal sube y nos cansamos más rápido. Así que relax, ¡es normal no rendir al 100%!”, compartió.

Calderón también hizo un llamado a sus seguidoras a escuchar las señales del cuerpo y respetar sus ritmos. “Si hoy toca bajar la intensidad, se baja. El cansancio también es parte del entrenamiento”, afirmó.

La figura de Conexión fútbol, programa de Repretel que estrenará nueva temporada el próximo 26 de abril, añadió que el movimiento puede ser una herramienta útil incluso en momentos de malestar físico.

“Pero si hoy nuestro cuerpecito pide cama y Netflix, ¡está bien también! La disciplina es saber cuándo darlo todo y cuándo hacer una pausa”, concluyó.

Viviana Calderón se sinceró con sus seguidores sobre el cansancio que se siente antes de la menstruación. (Tomada de redes sociales)