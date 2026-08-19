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‘Siento miedo de morir en el parto’: la dolorosa confesión de Lorena del Castillo, esposa del actor costarricense Gary Centeno

La también actriz mostró la preocupación que le genera su segundo embarazo

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Por Jessica Rojas Ch.
Gary Centeno y su pareja Lorena del Castillo ya saben si tendrá niña o niño
En mayo de este año el actor costarricense Gary Centeno y su esposa Lorena del Castillo anunciaron que serán padres por segunda vez. (Archivo)







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Lorena del CastilloGary Centeno
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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