‘Siento miedo de morir en el parto’: la dolorosa confesión de Lorena del Castillo, esposa del actor costarricense Gary Centeno

En mayo de este año el actor costarricense Gary Centeno y su esposa Lorena del Castillo anunciaron que serán padres por segunda vez.

La actriz mexicana Lorena del Castillo, esposa del actor costarricense Gary Centeno, abrió su corazón y se sinceró sobre una situación que ha vivido desde que quedó embarazada por segunda vez.

En un amplio video que publicó en Instagram, la esposa del tico confesó que ha sufrido preocupaciones durante su estado de gestación y que tiene temor de morir en el parto.

Además, Del Castillo agregó que sus pensamientos se los comentó en un inicio solo a un amigo y a su hermano: “Me sentía muy culpable y creo que tiene que ver con que nos han enseñado que embarazarse nos conecta con la ilusión y la vida, y al tener estas emociones tan preocupantes me sentía rara”.

“No sabía si era un proceso hormonal o me estaba volviendo loca”, comentó en el clip que subió a Instagram.

Del Castillo narró que en los últimos tiempos ha reflexionado sobre su miedo a la muerte y llegó a la conclusión de que su temor tiene que ver con que no quiere dejar sola a su hija y a su esposo.

“Compartirlo, decirlo, me hace la carga más ligera. Necesitaba sacarlo y creo que por ahí habrá alguien que se sienta identificada con lo que digo”, manifestó, agregando después que espera con ansias el nacimiento de su segunda hija y contarles a sus seguidores que todo salió bien.

La publicación de la artista provocó varios mensajes de apoyo. Uno de los principales llegó de su marido: “Eres mi heroína”, escribió el intérprete costarricense.

También recibió otros comentarios como: “Todo va a salir bien”, “Va a renacer otra Lore”, “Es diferente con el segundo bebé, da una angustia terrible” y “Dios contigo, Lore preciosa”.

En mayo de este año, Centeno y su esposa dieron la noticia de que se convertirían en padres por segunda vez y, de nuevo, de una niña. Ambos son papás de una pequeña llamada Luna.