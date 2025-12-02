Costarricense Gary Centeno ganó ‘reality’ de Telemundo y se llevó millonario premio que ya sabe en qué usará

La emoción dominó a Gary Centeno al ganar el 'reality' de Telemundo.

El actor costarricense Gary Centeno ganó el reality show de Telemundo La isla: Desafío extremo. Con barba frondosa por las semanas de aislamiento, el tico celebró con euforia su triunfo en la final del famoso programa, este 1.° de diciembre.

En el show, que llevó a 18 participantes a una isla remota en el Caribe, Centeno fue destacando en las diversas pruebas y sobreviviendo en las retadoras condiciones, durante casi tres meses.

Con su victoria, el intérprete se llevó un jugoso premio de $200.000, lo que equivale aproximadamente a ¢100 millones.

“Gracias a la gente que me apoyó allá afuera y a la que no, también le deseo lo mejor, de corazón. Pero sobre todo le agradezco mucho a Telemundo por haberme brindado esta gran oportunidad. Estoy muy emocionado”, expresó el artista nacional tras su gane.

Según mencionó en varias ocasiones durante el programa, su mayor motivación para ganar el concurso era utilizar el premio para asegurar un mejor futuro a su hija Luna, de cinco años. Además, afirmó que destinará el dinero a negocios que tiene planeados con su esposa.

Gary Centeno ya había intentado llevarse un reality de Telemundo. El año pasado fue parte del show culinario Top Chef VIP, del que fue eliminado en la semifinal; quedándose a las puertas de ganar $200.000.